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| | Анастасия Костенко извинилась перед подписчиками за посты о беременности

Анастасия Костенко извинилась перед подписчиками за посты о беременности

Сегодня, 18:02

Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, сейчас пребывает в положении, о чём часто рассуждает в Сети. Подписчикам это так надоело, что они стали открыто выражать недовольство, и знаменитость решила извиниться за то, что не может уйти с одной темы.

Анастасия Костенко подчеркнула, что понимает, почему интернет-пользователям это не нравится. Она раньше сама удивлялась, как беременная знакомая так много постов в Сети посвящает будущим родам, словно других мыслей у неё и не бывает. Однако когда модель и сама оказалась в положении, то поняла – действительно не бывает, как сообщает VladTime. Хочется думать только о ребёнке, которого девушка уже заранее сильно полюбила, хотя и никогда не видела.

Анастасия Костенко отметила, что даже в разговоре с друзьями пытается контролировать «информационный поток о беременности», полагая, что это может и им надоесть. Однако всё равно действительно понять девушку в положении может только та, что тоже ждёт ребёнка. Также модель указала, что весит сейчас 58 килограммов, питается 6 раз в день, волосы блестящие и шелковистые, а благодаря одному дню пребывания на солнце удалось избавиться от болезненной бледности кожи.


Ирина Летинская
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