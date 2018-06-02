"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Фанаты подозревают, что Юлия Савичева собирается стать гуру кулинарии

Фанаты подозревают, что Юлия Савичева собирается стать гуру кулинарии

Сегодня, 17:49

На эту мысль подписчиков натолкнули публикации поп-звезды в Instagram. Поклонники Юлии разглядели в ней талант кондитера и уже готовы на многое, чтобы попробовать ее очередной муссовый десерт.

 

На днях певица поделилась в Сети снимком шикарного муссового торта собственного приготовления. Однако это не первое подобное фото. Из этого фанаты заключили, что в скором времени молодая мама собирается стать гуру кулинарии. Однако даже эти увлечение и радости материнства не мешают Юлии радовать фанов новыми песнями.

 

В последнее время знаменитость проводит на кухне много времени. Юлия готовит вкусные подарки для своих родственников и друзей. Так, одной из ее подруг недавно посчастливилось получить в качестве презента на день рождения шоколадный торт с прослойками брауни и манговым муссом. На этот шедевр певица потратила очень много времени и сил, но уверяет, что получила и от процесса, и от результата ни с чем не сравнимое удовольствие. По ее словам, так она творчески самовыражается, и еще – это очень и очень вкусно.

Фанаты подозревают, что Юлия Савичева раскручивает собственный кулинарный бизнес, так как все ее «сладкие» фото сопровождаются хештегом #тортыотсавичевой. Поклонники советуют артистке всерьез подумать об этом, но Савичева пока не спешит. Все-таки ее годовалой дочери как никогда нужно внимание мамы, да и продюсер Макс Фадеев сделал ее своим партнером.


Дарья Светозарова
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