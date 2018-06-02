Настоящий мужчина: Екатерина Гусева показала взрослого сына

Актриса Екатерина Гусева редко рассказывает о личной жизни и своей семье, поэтому зрители очень удивились, когда увидели ее детей в прямом эфире Первого канала. Для многих съемки знаменитости оказались настоящим сюрпризом.

Екатерина Гусева показала поклонникам взрослого сына Алексея. "Настоящий мужчина и просто красавец", – в один голос заявили фанаты. Алексей учится в высшем учебном заведении и радует родственников успехами. Он поступил в МГИМО и ему неплохо даются знания. Многие помнят парня маленьким мальчиком и не верят своим глазам, когда смотрят на его фото. Младшая дочь Гусевой Анна отличается хорошими вокальными данными. По мнению поклонников, девочку ждет большой успех в музыкальной деятельности.

Екатерина Гусева выложила в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в окружении детей и мужа. Поклонники хвалит актрису и ее родственников. По мнению подписчиков, на снимке невозможно отличить взрослых от детей, настолько хорошо они выглядят.

Домбровский Сергей