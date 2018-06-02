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| | Дочь Пескова и Навки повторила на льду легендарный танец "Кармен"

Дочь Пескова и Навки повторила на льду легендарный танец "Кармен"

Сегодня, 17:28

Знаменитая в прошлом фигуристка Татьяна Навка с гордостью показала выступление своей младшей дочери Нади. Маленькая Надежда тренируется только два месяца, а уже демонстрирует на льду кое-какие успехи.

Татьяна на своей странице в Instagram выложила ролик с выступлением Нади Песковой. Для дочери это были первые показательные выступления на льду. Маленькая Надежда станцевала знаменитый номер "Кармен", который в своё время прославил её маму. Юная фигуристка была в таком же наряде, как и сама Навка, много лет назад. Татьяна рассыпалась в благодарности тренерам и организаторам этого ледового представления.
Надя делает пока ещё только первые шаги в фигурном катании, но к спорту родители стали приобщать её с самого раннего возраста. Маленькая фигуристка катается на лыжах и сноуборде, прыгает на батуте. Правда, мать отмечает, что дочь иногда пока неохотно приобщается к регулярным тренировкам, но терпение и труд все перетрут.


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