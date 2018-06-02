"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

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| | Огооо… Анорексия не за горами: Екатерина Варнава ужаснула фанов своей худобой

Огооо… Анорексия не за горами: Екатерина Варнава ужаснула фанов своей худобой

Сегодня, 17:46

Поклонники умоляют актрису прекратить терять вес и предостерегают от необратимых процессов. По их мнению, сейчас Катя не просто стройная – она тощая.

 

Споры между поклонниками Варнавы разразились в ее Instagram, где девушка разместила очередное прикольное видео, в котором она танцует в паре с Родионом Толочкиным. Ролик и впрямь вышел зажигательным, о чем не замедлили написать фолловеры в комментариях, но внешностью Екатерины они остались, мягко говоря, недовольны.

«Огооо… Анорексия не за горами. Катя, остановись…», - обратились к девушке особенно впечатлительные поклонники. Другие высказались более лояльно, заметив, что Катя уже похудела до уровня подростка и дальше продолжать не стоит. А хейтеры с сарказмом добавили, что такой тощей женщине не стоит надевать обтягивающую одежду и демонстрировать всему миру свои кости: «Костями в гробу будешь тарахтеть. Ни к чему их выпирать в мире живых. Если это болезнь – скорее лечись, а если специально худеешь, то это облом – не круто вообще», - добавили «ценители» женской красоты. Большинство высказываний, не касающиеся клипа, были в таком же духе: Катерина Варнава ужаснула поклонников своей худобой.

Страшнее, по их мнению, то, что это еще не предел. Комикесса не намерена останавливаться на достигнутом. Свою внешность она считает личным делом. Девушка заявила, что ее худоба – это часть сценического образа и изюминка «а-ля Варнава».


Дарья Светозарова
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