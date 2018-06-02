Дети Филиппа Киркорова трогательным стихом поздравили дедушку с Днём рождения

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы поздравили своего любимого дедушку Бедроса Филипповича с 86-летием трогательным стихом.

Сегодня советский, болгарский и российский певец Киркоров Бедрос Филиппович отмечает свой 86-й День Рождения. По такому случаю первым легенду поздравил его звёздный сын Филипп Киркоров, поблагодарив отца за то, что имеет возможность петь. Нежные слова растрогали поклонников певца, которые с нетерпением ждали, как дедушку поздравят Алла-Виктория и Мартин – дети короля эстрады.

Малыши не стали придумывать велосипед и рассказали дедушке стишок на камеру, сделав перерыв в своём графике усиленных тренировок по фигурному катанию в школе Евгения Плющенко. В коротеньком, но трогательном стихе внуки пожелали дедушке всего самого лучшего и пообещали залечить любую болезнь своей детской любовью. Так же они поздравили и бабушку днями ранее, на это подписчики сказали, что можно было бы подготовить более креативное поздравление.

Елизавета Трюфель