«На это можно смотреть бесконечно»: Лера Кудрявцева начала манипулировать своим мужем

Лера Кудрявцева пользуется своей беременностью. Актриса переложила часть домашних работ на мужа. Игорь Макаров выполняет все поручения своей супруги.

Телеведущая опубликовала ролик, где хоккеист добросовестно проводит влажную уборку всего дома. Комментаторы посчитали, что Кудрявцева начала манипулировать своим мужем. Многие поклонники спортсмена после увиденного видео стали восхищаться домашним начинаниям мужчины. «Какой молодец. На это можно смотреть бесконечно», «Правильно, беременной жене надо помогать. Настоящий мужчина)!», «Вот что значит любящий муж!», «Лера - супер, муж - умничка», «Значит нет никакого суррогатного материнства! Лерочка сама вынашивает ребенка», — пишут под постом подписчики телеведущей.

@igor_makarov82 ????????????влажная Уборка ))) A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jun 1, 2018 at 11:36am PDT

Сама же Кудрявцева ведет более интересный ритм жизни. Актриса записалась на частные уроки игры на гитаре. Всем известно, что занятие музыкой, положительно влияет на внутриутробное развитие будущего ребенка.