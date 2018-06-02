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| | Таша Строгая впервые продемонстрировала фанатам своих близнецов

Таша Строгая впервые продемонстрировала фанатам своих близнецов

Сегодня, 16:40

Бывшая ведущая программы «Снимите это немедленно!» предпочитает держать свою дичную жизнь втайне, поэтому она скрывала своих сыновей от прессы и поклонников. Однако вчера, 1 июня, в честь их профессионального праздника она рассекретила личность близнецов.

 

Таша Строгая, выложила первый снимок своих детей, когда им исполнилось уже семь лет, при этом на нем они запечатлены еще годовалыми карапузами. На фотографии звездная мама с нежностью обнимает Федота и Федора, отмечая, что она предпочитает не привлекать пристальное внимание к своей семье, однако в праздник она готова нарушить собственные правила.

 

Кроме того, ведущая откровенно поведала о своем отношении к семьям, которое изменилось после рождения близнецов. До этого она предпочитала отдавать все свободное время работе, строя телевизионную карьеру, и добившись неплохих результатов. В связи с напряженным рабочим графиком дети в ее жизнь не вписывались, так как Таша была уверена, что они могут многое осложнить.

Однако во время отдыха в Испании ведущая увидела множество дружных и больших семей, которые безмерно счастливы, при этом дети не являются преградой на пути к счастью, ведь многие продолжают работать и воплощать в жизнь свои мечты.


Пойда Анна
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