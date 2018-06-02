Участник «Дома-2» Гобозов жестоко избил невесту

После того, как Ольга Жарикова в порыве гнева опрокинула тарелку с едой прямо на пол, её жених не сумел сдержать порыва набросился на неё.

Участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов жестоко избил свою невесту. Данный инцидент произошёл в присутствии одной из подруг Ольги Жариковой, которая стала свидетельницей рукоприкладства. В Сети всё больше пользователей присоединяется к обсуждению видео, на котором Гобозов ударяет по лицу Жарикову. Пользователи считают, что у Александра присутствуют определённые проблемы с психикой, так как перед избиением его невесты он жестоко кричал на неё, приказывая с ним не разговаривать.

Однако, некоторые пользователи разглядели постановку в произошедшем, заявив о том, что в один из моментов ссоры Гобозова и Жариковой девушка не сумела сдержать улыбки, когда Александр подошёл вплотную к ней и начал кричать прямо ей в лицо. Другие же фанаты «Дома-2» выразили сочувствие девушке, посоветовав ей не продолжать отношения с человеком, который будет бить её в будущем.

Александр Вест