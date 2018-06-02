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| | Кэти Перри публично заявила о своих правах на "пятую точку" Орландо Блума

Кэти Перри публично заявила о своих правах на "пятую точку" Орландо Блума

Сегодня, 16:07

Популярная исполнительница, сама того не желая, подогрела интерес к своему роману с актером. Звезда «Пиратов Карибского моря» выложил в Сеть трейлер новой картины со своим участием под названием «Киллер Джо», а Кэти Перри в спешке оставила под постом послание интимного содержания, не предназначенное для широкой публики.

 

Орландо Блум решил поделиться радостью со своими поклонниками, сообщив о скором выходе нового фильма, в котором он сыграет главную роль. Певица, которой захотелось в качестве совеобразного бонуса поддержать возлюбленного, и напомнить о том, что она всегда рядом, допустила распространненую ошибку - выразилась публично.

Кэти Перри отправила Блуму сообщение, в котором потребовала предоставить ей эксклюзивный абонемент на его «пятую точку», вызывающую восхищение у многих поклонниц, ибо звезда не намерена ее делить с другими «претендентками».

Однако послание вместо директа, ушло в комментарии, где его тут же увидили другие фолловеры. На произошедшее певица отреагировала спокойно, признав свою ошибку, и написав: «Упс, я намеревалась отправить это тебе лично».


Пойда Анна
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