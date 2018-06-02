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| | Александр Абдулов профессионально скрывал от супруги свои измены

Александр Абдулов профессионально скрывал от супруги свои измены

Сегодня, 16:10

Ирина Алферова рассказала всю правду о совместной жизни с Александром Абдуловым в документальной киноленте. 29 мая этого года талантливому актеру исполнилось бы 65 лет.

 

Александр Абдулов профессионально скрывал от супруги свои измены. У него настолько хорошо получалось это делать, что она ни о чем не догадывалась. Люди вокруг говорили об изменах Абудулова, но доказать это не представлялось возможным, настолько умело действовал актер. Он всегда мечтал о популярности и реально достиг желаемого. В Абдулова влюблялись многие женщины, он нередко отвечал взаимностью. Брак с Ириной Алферовой со стороны мог показаться идеальным, но на самом деле это было не так.

У знаменитостей оказались чересчур разные характеры и темпераменты. Алферова предпочитала тишину и спокойствие, а Абдулов веселье и движение. Несмотря на разногласия, супруги прожили вместе 14 лет. Многие называют причиной расставания звезд постоянные измены Абдулова. Это не совсем так, поскольку существуют и другие. У Абдулова и Алферовой были разные взгляды на жизнь. Продюсер Марк Рубинштейн пытался помирить супругов, но это ему не удалось. В итоге Алферова обрела счастье с актером Сергеем Мартыновым, с которым живет и по нынешний день.


Домбровский Сергей
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