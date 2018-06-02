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| | «Настоящая принцесса»: Повзрослевшая Пуговка похвасталась платьем для выпускного

«Настоящая принцесса»: Повзрослевшая Пуговка похвасталась платьем для выпускного

Сегодня, 15:59

Актриса Екатерина Старшова прощается в этом году со школой. В прошлом году звезда сериала «Папины дочки» решила экстерном окончить 10 и 11 класс. Сейчас Катя сдает экзамены, но не забывает и о подготовке к выпускному балу.

 

На днях повзрослевшая Пуговка похвасталась своим платьем, которое она выбрала для выпускного вечера. Получить диплом о среднем образовании Старшова решила в нежно-голубом платье с пышным шифоновым низом. Поклонники Пуговки пришли в восторг от наряда. Подписчики написали множество лестных комментариев под публикацией. Они сравнили Екатерину с ангелом и невестой. «Настоящая принцесса», - отметили фолловеры. Чтобы дополнить ангельский образ, фанаты порекомендовали приобрести белые классические туфли.

 

Ранее Екатерина заявляла, что хочет выбрать более серьезную профессию. Известно, что Старшова реализовывает себя как фигуристка. Она выступает в театре «Алеко». Вместе с командой Катя не один раз побеждала на детских фестивалях танцев на льду.


Мирослава Донцова
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