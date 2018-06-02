«Настоящая принцесса»: Повзрослевшая Пуговка похвасталась платьем для выпускного

Актриса Екатерина Старшова прощается в этом году со школой. В прошлом году звезда сериала «Папины дочки» решила экстерном окончить 10 и 11 класс. Сейчас Катя сдает экзамены, но не забывает и о подготовке к выпускному балу.

На днях повзрослевшая Пуговка похвасталась своим платьем, которое она выбрала для выпускного вечера. Получить диплом о среднем образовании Старшова решила в нежно-голубом платье с пышным шифоновым низом. Поклонники Пуговки пришли в восторг от наряда. Подписчики написали множество лестных комментариев под публикацией. Они сравнили Екатерину с ангелом и невестой. «Настоящая принцесса», - отметили фолловеры. Чтобы дополнить ангельский образ, фанаты порекомендовали приобрести белые классические туфли.

Ранее Екатерина заявляла, что хочет выбрать более серьезную профессию. Известно, что Старшова реализовывает себя как фигуристка. Она выступает в театре «Алеко». Вместе с командой Катя не один раз побеждала на детских фестивалях танцев на льду.

Мирослава Донцова