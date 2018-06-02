«Цвет настроения синий?»: Ольга Бузова выставила неудачное фото

Певица Ольга Бузова решила порассуждать о женском здоровье, призывая поклонниц в Сети проверяться у гинеколога. Однако фото к посту звезда подобрала настолько неудачное, что фанаты больше заинтересовались им, чем серьёзными вопросами, поднятыми знаменитостью.

К умным советам на странице Ольги Бузовой поклонники не привыкли, удивившись, для чего певице вообще понадобилось об этом писать. Снимок же, по мнению фанатов, исполнительница выставила, совсем не подумав. Некоторые решили, что на фото Ольга Бузова пьяна, окрестив кадр словосочетанием «Цвет настроения синий», как сообщает VladTime. Это название песни Филиппа Киркорова, которая у пользователей Сети стала ассоциироваться именно с бурными гуляниями на какой-то праздник.

Другие комментаторы предположили – Ольга Бузова переборщила то ли с инъекциями ботокса, то ли с обработкой снимка в фотошопе. Лицо выглядело очень уж не естественно.

Ирина Летинская