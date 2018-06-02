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| | Пятилетний сын Плющенко готовится к выступлениям по фигурному катанию в Японии

Пятилетний сын Плющенко готовится к выступлениям по фигурному катанию в Японии

Сегодня, 16:03

Яна Рудковская, мама юного Саши Плющенко, рассказала, как сын готовится к предстоящим соревнованиям в Японии. Жена и продюсер Евгения Плющенко отмечает, что программа выступления сына практически подготовлена.

Плющенко-старший сейчас находится в Японии и маленький сын скоро присоединится к нему. В Японии в это время проходит подготовка программы "Посвящение Майклу Джексону", где у Саши будет свой номер. Выступление Саши уже готово, осталось только подтянуть некоторые элементы. А в целом программа обещает быть яркой, с уникальной хореографией и красивой музыкой.
Сейчас Саша Плющенко находится спортивных сборах в Москве. Упорные тренировки проходят под руководством опытных тренеров - к таким юным спортсменам нужен особый подход. Многочисленные комментаторы Рудковской восхищены талантом маленького фигуриста. "Весь в папу, в коньках родился", - рассыпаются в комплиментах поклонники. Все отмечают трудолюбие и определенный прогресс Александра в этом виде спорта. Естественно, не обошлось и без скептических замечаний в духе: отец изо всех сил продвигает карьеру сына.


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