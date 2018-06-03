Американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила церемонию вручения Бруклинской премии музыки BAM Gala в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели звезду экранов в компании ее экс-бойфренда кинорежиссера Даррена Аронофски.

Знаменитости улыбались на камеру и даже не пытались скрыться от любопытных глаз. Дженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски провели время вместе на светской вечеринке. Актриса рассказала, насколько она благодарна этому режиссеру за сотрудничество. Они познакомились на съемках фильма «Мама». Знаменитости начали встречаться в 2016 году, но позже их отношения завершились крахом. Несмотря на это, экс-влюбленные расстались друзьями.

Дженнифер Лоуренс хорошо отзывается о своем бывшем бойфренде Аронофски. Актриса вручила режиссеру награду и вспомнила, как они работали вместе на съемках фильма «Мама». По словам очевидцев, Лоуренс выглядела искренней, когда хвалила Аронофски.

Домбровский Сергей