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| | Волочкова попала в очередной скандал на отдыхе

Волочкова попала в очередной скандал на отдыхе

Сегодня, 15:20

Поклонники балерины уверены, что она изменила своему жениху, с которым у неё недавно начали складываться серьёзные отношения.

Анастасия Волочкова вновь попала в очередной скандал, будучи на заслуженном отдыхе. В этот раз фанатское сообщество балерины предъявило ей возмущение относительно её нового кавалера, который появился на снимке вместе с Анастасией и её дочерью Ариной. На опубликованном снимке, который появился в Instagram-аккаунте Волочковой, она нежно обнимает как свою дочь, так и неизвестного мужчину, про которого Анастасия не сказала ни слова в описании данной публикации.

В комментариях подписчики Волочковой призвали её не играть с чувствами её жениха и вернуться к Михаилу. Некоторые поклонники балерины предположили, что между Волочковой и её женихом могла произойти ссора, а данной публикацией балерина якобы доказала, что найти нового мужчину для неё не проблема. Вопреки многочисленным гневным комментариям со стороны фанатов Волочковой, она так и не отважилась ответить ни на один похожий запрос.


Александр Вест
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