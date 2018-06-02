Мать Меган Маркл рассказала о самых ярких событиях королевской свадьбы

19 мая состоялась королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Мать невесты Дория Редлан рассказала о моментах бракосочетания, которые полюбились ей больше всего.

Женщина была единственным родственником девушки, присутствовавшим на свадьбе Меган в Виндзорском замке. Конечно же, свадьба дочери оказалась для Дории самым значимым моментом, но за весь день прошло множество других приятных событий. Одним из них Редлан назвала личное знакомство с королевой. Также она поделилась тем, что принц Гарри рассказал ей несколько личных историй о своей бабушке. Кроме королевы Дория встретила на бракосочетании других представителей королевской семьи, например принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

61-летняя женщина очаровала своих новых родственников и гостей бракосочетания. В Сети ходят разговоры о том, что Дория может покинуть Лос-Анджелес и свою работу тренера по йоге, чтобы переехать в Великобританию. Это будет очень удобно и для Меган Маркл, которая находится почти в 9 тысячах километров от матери.

Павел Селивёрстов