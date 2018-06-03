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| | Шэрон Стоун не узнали в повседневной одежде

Шэрон Стоун не узнали в повседневной одежде

Сегодня, 05:40

Недавно папарацци подловили главную героиню «Основного инстинкта» во время прогулки в Беверли-Хиллз. Шэрон разгуливала в простой домашней одежде. Позже фанаты признались, что в таком наряде актриса выглядит асексуально. 

 

Знаменитая 60-летняя актриса поражает общественность своим молодым видом и изящным телом. Стоун не ровняется на других звезд и предпочитает наряжаться в повседневной жизни в простую и удобную одежду, чтобы излишний раз не привлекать к себе внимание.

Так, недавно папарацци запечатлели знаменитость в наряде «домохозяйки». Для прогулки звезда «Основного инстинкта» выбрала синие свободные брюки, полосатую тельняшку и обычные тапочки. Увидев фото, поклонники признались, что не сразу узнали Шэрон Стоун в повседневной одежде. Многие отметили, что свою сексуальность и шик легендарная актриса уже потеряла.


Мирослава Донцова
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