Шэрон Стоун не узнали в повседневной одежде

Недавно папарацци подловили главную героиню «Основного инстинкта» во время прогулки в Беверли-Хиллз. Шэрон разгуливала в простой домашней одежде. Позже фанаты признались, что в таком наряде актриса выглядит асексуально.

Знаменитая 60-летняя актриса поражает общественность своим молодым видом и изящным телом. Стоун не ровняется на других звезд и предпочитает наряжаться в повседневной жизни в простую и удобную одежду, чтобы излишний раз не привлекать к себе внимание.

Так, недавно папарацци запечатлели знаменитость в наряде «домохозяйки». Для прогулки звезда «Основного инстинкта» выбрала синие свободные брюки, полосатую тельняшку и обычные тапочки. Увидев фото, поклонники признались, что не сразу узнали Шэрон Стоун в повседневной одежде. Многие отметили, что свою сексуальность и шик легендарная актриса уже потеряла.

Мирослава Донцова