Бузова собралась рожать от эскортника из «Дома-2»

Фанаты певицы заметили, что последние несколько недель она делает всё возможное, чтобы скрыть свой живот, в котором может скрываться нечто большее, чем жировые складки.

Поклонники телеведущей Ольги Бузовой всерьёз считают, что она собралась рожать от эскортника из популярного телешоу «Дом-2». Столь абсурдное на первый взгляд предположение возникло у фанатов Бузовой из-за того, что в последнее время облегающие платья певица сменила на просторные футболки, которые идеально подходят, чтобы скрыть её возможно округлившийся животик. «Народные сыщики» даже сумели вычислить имя отца будущего ребёнка Бузовой, которым внезапно оказался Роман Гриценко.

Основные догадки фанатов Ольги Бузовой основаны на том, что в последнее время она стала уж слишком благосклонной к знакам внимания со стороны Романа Гриценко, так как ранее она попросту не подпускала молодого человека к себе, основывая свою «холодность» тем, что она телеведущая проекта, а он лишь его участник.

Александр Вест