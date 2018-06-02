Лада Дэнс показала фанатам ягодицы в полупрозрачном костюме

Многие фанаты удивились тому, как сексуально и молодо выглядит певица в свои 48 лет.

Известная российская исполнительница Лада Дэнс показала фанатам свои упругие ягодицы, которые отчётливо были видны через полупрозрачный костюм. Фото, на котором певица похвасталась своими выдающимися формами, появилось в её Instagram-аккаунте. В описании данной публикации Дэнс заявила, что у кого-то может быть «полная Жо…», но у неё самой дела идут отлично. В комментариях поклонники творчества Лады Дэнс стали восхвалять её усилия по сохранению фигуры, замечая, что в 48 лет певица выглядит просто потрясающе.

Однако, некоторые фанаты выразили своё недоумение относительно столь откровенного наряда знаменитости, в шутку заметив, что выступление в подобных костюмах должно оплачиваться в тройном размере. Менее чем за сутки снимок с полуобнажёнными ягодицами Лады Дэнс набрал почти 14 тысяч лайков и сотни хвалебных комментариев.

Александр Вест