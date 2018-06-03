«Русская Кардашьян» порадовала сексуальным фото из спортзала

Анастасия Квитко не забывает о своих многочисленных фанатах, ежедневно демонстрируя свои пышные формы в социальных сетях. Новое обольстительное фото в Instagram модели оценили более 200 тыс. подписчиков.

«Русская Кардашьян» порадовала своих фолловеров в социальной сети в Instagram сексуальным снимком из спортзала, на котором она запечатлена в обтягивающем спортивном костюме. На кадрах калининградская модель демонстрирует свои пышные формы и спортивное тело. Фанаты отметили, что Анастасия выглядит поразительно. Фолловеры восхитились прекрасным телом модели, оставив множество лестных комментариев. Сама публикация Квитко за короткое время набрала более 200 тыс. лайков.

Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашьян», часто публикует очень откровенные фотографии. Ранее она поделилась с подписчиками снимком, который чуть не довел мужскую часть поклонников до инфаркта - модель показала снимки в надетой на голое тело рубашке.

Мирослава Донцова