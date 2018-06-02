Вернулись все: Финал шоу «Песни» обещает быть фееричным

2 июня состоится финальная часть шоу «Песни». Из всех участников выберут победителя. Он получит 5 млн рублей и звание лучшего артиста России. Продюсеры Тимати и Максим Фадеев самостоятельно решат, кто достоин чести сотрудничать с лейблами MALFA и Black Star.

Все экс-участники шоу «Песни» вернулись в проект ради подготовки к финалу. Среди них можно заметить и жительницу Великих Лук Amm Jarel. Она покинула программу через две недели после ее начала. В девять вечера сегодня на телевизионном канале ТНТ состоится финал шоу «Песни». На звание лучшего претендуют Кристина Кошелева, TERRY, HAZИMA, Dany Muse, Soufee и Максим Свобода. Каждый из кандидатов отлично подготовился к выступлению. Amm Jarel болеет за Максима Свободу.

Максим Фадеев рекомендовал зрителям не пропустить финал шоу «Песни», поскольку артисты удивят поклонников качеством исполнения. Всё лучшее в проекте оставили напоследок. По словам продюсеров, они делают новый шоу-бизнес. После старта данного проекта многое в российской музыке изменилось.

Домбровский Сергей