Лобода после рождения дочери встала на скейтборд

Исполнительница Светлана Лобода не так давно второй раз стала мамой, достаточно быстро наращивая былую активность. Звезда решила поэкспериментировать и с неизвестным для себя видом спорта, как сообщает VistaNews.

Осуществляла это Лобода с помощью старшей дочери Евы. В коротком ролике певица показывала, как стала на доску, пытаясь ехать. Получалось это только пока Ева держала за руку. Интернет-пользователи положительно оценили желание Светланы Лободы освоить скейтборд. Отдельные поклонницы подчеркнули, что тоже после рождения детей стали заниматься спортом.

Правда, для чего это нужно именно Лободе, фанаты не пришли к единому мнению. Одни посчитали, что так певица приводит себя в форму, хотя набрала за роды знаменитость только 7 килограмм. Другие предположили, что Лобода старается ради отработки какого-то концертного трюка. Были, впрочем, и те, кто посчитал желание певицы стать на доску с роликами желанием порадовать совместным отдыхом старшую дочь.

Ирина Летинская