"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | Лобода после рождения дочери встала на скейтборд

Лобода после рождения дочери встала на скейтборд

Сегодня, 15:53

Исполнительница Светлана Лобода не так давно второй раз стала мамой, достаточно быстро наращивая былую активность. Звезда решила поэкспериментировать и с неизвестным для себя видом спорта, как сообщает VistaNews.

Осуществляла это Лобода с помощью старшей дочери Евы. В коротком ролике певица показывала, как стала на доску, пытаясь ехать. Получалось это только пока Ева держала за руку. Интернет-пользователи положительно оценили желание Светланы Лободы освоить скейтборд. Отдельные поклонницы подчеркнули, что тоже после рождения детей стали заниматься спортом.

Правда, для чего это нужно именно Лободе, фанаты не пришли к единому мнению. Одни посчитали, что так певица приводит себя в форму, хотя набрала за роды знаменитость только 7 килограмм. Другие предположили, что Лобода старается ради отработки какого-то концертного трюка. Были, впрочем, и те, кто посчитал желание певицы стать на доску с роликами желанием порадовать совместным отдыхом старшую дочь.


Ирина Летинская
Новости по теме
Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз
Светлана Лобода готовится стать мамой во второй раз

Популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих многочисленных поклонником, сообщив, что в скором времени она собирается стать мамой во второй

Светлана Лобода поздравила Леру Кудрявцеву с днем рождения
Светлана Лобода поздравила Леру Кудрявцеву с днем рождения

Популярная исполнительница Светлана Лобода поздравила телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Певица пожелала Кудрявцевой счастья и красоты.

Светлана Лобода поделилась фотографиями с дня рождения дочери
Светлана Лобода поделилась фотографиями с дня рождения дочери

Светлана Лобода поделилась фотографиями с дня рождения дочери. Как стало известно, на празднике присутствовал и отец ребенка Андрей Царь.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости