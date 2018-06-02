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| | Павел Прилучный в жесткой форме прокомментировал "трещину" в браке

Павел Прилучный в жесткой форме прокомментировал "трещину" в браке

Сегодня, 14:32

Слухи о том, что семейная жизнь Павла Прилучного и Агаты Муциниеце дала трещину, поползли после того, как актеры удалили друг друга из френдов в соцсети. Поклонники не стали терять время и засыпали супругов вопросами об их браке.

Павел Прилучный был взбешен, прочитав на своей страничке пересуды о том, что это дешёвый пиар, что все разговоры о кризисе в семье надуманы. Почитатели, ко всему прочему, не забыли упомянуть его интрижке с актрисой Лукерьей Ильяшенко. На это актер посоветовал поклонникам перестать следить за его жизнью и "засунуть в одно место" свои мнения. Также уточнил, что его личная жизнь никого не касается.

Характерно, что супруга Павла - Агата Муцениеце более лапидарно отреагировала на все пересуды об их личной жизни, попросив не донимать расспросами и проявить немного уважения к их браку. Она сказала просто, что их брак на паузе.


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