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| | Известный адвокат рассказал, что с насильника Шурыгиной снимут все обвинения

Известный адвокат рассказал, что с насильника Шурыгиной снимут все обвинения

Сегодня, 13:08

Известны политик и адвокат после досрочного освобождения Сергея Семенова заявил, что спокойно жить никому не получится, и в этом деле еще будет много «треша». Также Павел Пятницкий согласился, что каждый получит по заслугам за свои дела.

 В социальных сетях Павел Пятницкий часто делится с подписчиками своими мыслями по поводу тех или иных «нашумевших» дел. Так, политик всегда активно поддерживал предполагаемого насильника Сергея Семенова и считал, что он стал жертвой ложных показаний Дианы Шурыгиной. Но после досрочного освобождения молодого человека, история, по словам Пятницкого, не закончится: «Нормальная жизнь не даёт бесам покоя». Корме того, политик, как и Семенов, верит, что «Бог всё видит и скоро воздаст всем по заслугам». Он отметил, что все обвинения с Семенова в дальнейшем будут сняты. Виноватой Пятницкий считает Шурыгину, которая оговорила молодого человека. В доказательство политик говорит, что срок в тюрьме показал, кто есть кто в истории с Дианой Шурыгиной. В колонии Семенов получил два образования, а при освобождении ему прислали письмо с рекомендацией из детского дома, куда он пожертвовал деньги.
Подписчики полностью согласились с мнением политика, добавив, что благодарны ему за поддержку Сергея.


Попова Дарья
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