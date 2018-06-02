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| | Ростовская модель Мария Лиман взбудоражила новым «горячим» снимком

Ростовская модель Мария Лиман взбудоражила новым «горячим» снимком

Сегодня, 14:10

Накануне выходных большинство знаменитостей любят порадовать фанатов новыми фотографиями. Уроженка Ростова также решила преподнести поклонникам презент в виде откровенного фото.

Ростовская модель Мария Лиман взбудоражила своих подписчиков новым «горячим» снимком. Модель Playboy опубликовала в своем Instagram-аккаунте свежее фото, на котором она запечатлена полуобнаженной. Мария позирует в одних трусиках и серой майке, которая практически не скрывает ее пышные формы. Волосы ростовской модели, как всегда, распущены. Судя по подписи, которую оставила модель под снимком, своим фото девушка решила развратить пользователей перед выходными. «Скоро выходные, а народ для разврата так и не собрался», - написала Мария.

Фолловеры оценили новый откровенный кадр Лиман. Некоторые отметили, что, глядя на это «горячее» фото, их голову посещают только развратные мысли. Другие подчеркнули, что для распущенности модель недостаточно обнажена.


Мирослава Донцова
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