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| | Снимки Гордон до голодания напугали поклонников

Снимки Гордон до голодания напугали поклонников

Сегодня, 07:43

Екатерина Гордон выбрала довольно экстремальный способ сбросить лишние килограммы – голодание. Девушка пока не показывает результаты, но еще раз поделилась снимками «до».

Екатерина Гордон заметила, что ее диета подошла к концу. Она заключалась в том, что в течение дня можно было употреблять лишь воду. Девушка уточнила, что ее голодание продлилось три дня. Однако неизвестно, собирается ли она взять такой режим питания за основу, когда периоды голодания чередуются с «окнами», в которые можно принимать пищу.
Поклонники были напуганы и не понимают, зачем знаменитости голодать, ведь для них ее фигура кажется отличной. Несмотря на то, что на фотографии заметны складки в области живота, поклонников это не беспокоит. Многие отметили, что именно такая фигура должна считаться женственной. В то же время для многих остается загадкой, в чем же польза для голодания. А вот вред известен всем: проблемы с ЖКХ и ЖКТ, и знаменитое: «Голодная женщина – злая женщина»


Попова Дарья
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