"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой

Сегодня, 07:31

Роза Сябитова поделилась с поклонниками старым снимком из семейного архива, на котором она сидит вместе со своими детьми Денисом и Ксенией. Подписчики отметили, что старший сын телеведущей оказался копией сына актрисы Марии Кожевниковой.

 На станице Сабитовой в Instagram было опубликовано архивное фото. Молодая ведущая «Давай поженимся!» сидит вместе с детьми, и внимание поклонников привлекла её внешность. Они считают, что сейчас Роза выглядит значительно лучше, чем на фотографии. Фанаты отметили морщины, которые видны на лице ведущей. Другим же внешность Сябитовой показалась естественной, без излишнего макияжа и исправлений в графических редакторах.

 Но не только телеведущая стала объектом пристального внимания её поклонников. Фанатов привлекла внешность Дениса, сына Сябитовой, которому на фотографии не больше пяти лет, хоть сейчас ему почти 30. Денис и Иван, сын актрисы Марии Кожевниковой, похожи почти как две капли воды. У мальчиков не только одинаковые прически, но они очень схожи и чертами лица.


Павел Селивёрстов
Новости по теме
У сына Марии Кожевниковой «совсем нет игрушек»
У сына Марии Кожевниковой «совсем нет игрушек»

Актриса Мария Кожевникова рассказала подписчикам сети Instagram неожиданную новость. Оказывается, старший сын звезды спал с туалетной бумагой, так как, по его

Роза Сябитова покорила поклонников стройной фигурой
Роза Сябитова покорила поклонников стройной фигурой

Известная телеведущая Роза Сябитова, которую общественность окрестила "главной свахой страны", покорила поклонников своим внешним видом. В Глобальной сети

Дочь "главной свахи" страны Розы Сябитовой пожалела о своем замужестве
Дочь "главной свахи" страны Розы Сябитовой пожалела о своем замужестве

Дочь известной ведущей передачи "Давай поженимся" Розы Сябитовой, Ксения- призналась, что не счастлива в браке. Супруги заключили свой брак в прошлом году, но

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости