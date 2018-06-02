Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой

Роза Сябитова поделилась с поклонниками старым снимком из семейного архива, на котором она сидит вместе со своими детьми Денисом и Ксенией. Подписчики отметили, что старший сын телеведущей оказался копией сына актрисы Марии Кожевниковой.

На станице Сабитовой в Instagram было опубликовано архивное фото. Молодая ведущая «Давай поженимся!» сидит вместе с детьми, и внимание поклонников привлекла её внешность. Они считают, что сейчас Роза выглядит значительно лучше, чем на фотографии. Фанаты отметили морщины, которые видны на лице ведущей. Другим же внешность Сябитовой показалась естественной, без излишнего макияжа и исправлений в графических редакторах.

Но не только телеведущая стала объектом пристального внимания её поклонников. Фанатов привлекла внешность Дениса, сына Сябитовой, которому на фотографии не больше пяти лет, хоть сейчас ему почти 30. Денис и Иван, сын актрисы Марии Кожевниковой, похожи почти как две капли воды. У мальчиков не только одинаковые прически, но они очень схожи и чертами лица.

Павел Селивёрстов