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| | Регина Мянник впервые прокомментировала убийство супруга

Регина Мянник впервые прокомментировала убийство супруга

Вчера, 23:07

Звезда телесериалов «Пять минут до метро» и «Сиделка» впервые за несколько лет нарушила молчание. После гибели ее мужа Георгия Новикова прошло уже три года, но убийство до сих пор не раскрыто.

У Регины состоялся откровенный разговор с ведущим Андреем Малаховым. Актриса поведала о том, что со вторым мужем прожила в счастливом браке, но рано утром 13 ноября 2015 года Мянник стала вдовой. В это время звезда сериалов находилась в Лондоне, и даже не знала о гибели близкого человека. Шокирующее известие ей сообщили по телефону. Впоследствии факт смерти Георгия подтвердил его отец.

Регина впервые прокомментировала убийство супруга. Она заявила, что очень долго находилась на стадии отрицания – не могла принять случившееся, впала в депрессию. Это время Регина называет самым тяжелым в своей жизни.

Так как женщина в это время находилась в Лондоне, ее не пригласили на опознание трупа. Только в день похорон она смогла увидеть мужа. Шесть дней знаменитость пребывала в прострации. Потом начала активно сотрудничать со следствием, чтобы помочь поймать убийцу возлюбленного, но потом устала – расследование, которое до сих пор не прекращено, не продвинулось ни на йоту.

Регине было тяжело справляться с горем, но ей помогли сыновья – Никита и Степан, уже взрослые юноши. Актриса переживала, что не сможет пережить все, если это просочиться в массы, но теперь, после беседы с ведущим «Прямого эфира» Андреем Малаховым, призналась, что ей стало легче.


Дарья Светозарова
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