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| | Грудь британской телезвезды изготовили из материалов для космических челноков NASA

Грудь британской телезвезды изготовили из материалов для космических челноков NASA

Вчера, 21:09

Хлоя Ферри, получившая известность благодаря телешоу "Джорди Шор", в апреле увеличила свою грудь. Материал, который британская телезвезда выбрала для имплантатов, оказался таким же, который используют на космических челноках NASA. 

Свою новую грудь 22-летняя старлетка решила изготовить не из банального силикона. Главным компонентом бюста Хлои стало специальное боросиликатное стекло. Это стекло используется в экранах термозащиты космолётов для безопасного прохождения плотных слоёв атмосферы и успешного возвращения на Землю. Операция по пересадке имплантатов удачно была сделана в Лондоне.  

Теперь счастливая обладательница уникальной груди очень довольна своим преображением на стыке косметологии и космической промышленности. "Меня все устраивает и дискомфорта не ощущаю", - заявляет Хлоя Ферри. Особенно доволен парень Хлои, ради которого она решилась стать то ли девушкой, то ли Шаттлом. 


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