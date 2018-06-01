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| | Рапунцель и Дмитренко вернутся в «Дом-2» с дочкой

Рапунцель и Дмитренко вернутся в «Дом-2» с дочкой

Вчера, 20:12

Молодая мамочка поделилась грядущими планами в своем микроблоге. Она намерена вернуться на проект вместе с возлюбленным и маленьким ребенком.

Ольга Рапунцель написала на своей странице в социальной сети о том, что она вернется на реалити-шоу «Дом-2» вместе с Дмитрием Дмитренко и маленькой дочкой. Правда дату возвращения на проект Рапунцель пока держит в секрете. Новоиспеченная мама призналась, что очень скучает по ребятам и по атмосфере «Дома-2». Ольга написала, что на проекте они будут примером счастливой семейной жизни для зрителей, дочери и участников.

Пользователи не совсем оценили пост теледивы и написали, что им с малышкой там делать нечего. По мнению общественности, «Дом-2» не самое лучшее место для воспитания ребенка: «с такими малышами идти в этот дом разврата, скандалов и драк.... лучше строить свое гнездышко вне камер», «На проект вроде как любовь приходят строить ...Вы свою уже построили. У вас есть прекрасная дочь. Для чего вам возвращаться?», «С ребёнком там делать нечего под камерами жить».

Многие раскритиковали решение молодой пары и написали, что Рапунцель и Дмитренко пора самим учиться зарабатывать на свое жилье, а не ходить по проектам. Некоторые подписчики не могут успокоиться и продолжают требовать от Рапунцель показать дочурку и раскрыть тайну её имени.

Но несмотря на критику были и те, кто поддержал молодую семью: «Оленька, вы самые лучшие», «Счастья вам огромного!!!!! Вы лучшие», «Здоровья крепкого вам и вашей дочурке)».


Татьяна Преображенская
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