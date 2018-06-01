«Наконец-то нормально оделась»: Наряд Собчак понравился народу

Телеведущая появилась на светском мероприятии в элегантном дизайнерском платье, выгодно подчеркивающем достоинства ее фигуры. Поклонники также отметили, что в политике она начала терять женственность.

Известная российская телеведущая и политический деятель Ксения Собчак после длительного семейного отпуска в Испании вернулась в Москву и посетила одно из значимых светских мероприятий. На день рождения Марины Жигаловой-Озкан, которая неоднократно занимала руководящие позиции в крупных государственных корпорациях, Собчак пришла с мужем Максимом Виторганом, после чего опубликовала краткий фото-отчет в своем Instagram. Неожиданно фотография вызвала восторг подписчиков знаменитости – дизайнерское платье идеально подходит фигуре Собчак, делая миниатюрной и женственной. «Наконец-то нормально оделась», - заключил один из комментаторов.

Фанаты отметили, что отдых пошел на пользу супругам – они заметно посвежели. Для мероприятия ее муж выбрал простой неклассический образ, несколько контрастировавший с нарядом Собчак. Комментаторы заметили, что телеведущей и в дальнейшем следует придерживаться подобного образа, так как начинает казаться, что в политике она растеряла всю свою женственность.