"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Лучшая защита – нападение: Марина Федункив показала мастер-класс по защите от детей

Лучшая защита – нападение: Марина Федункив показала мастер-класс по защите от детей

Вчера, 20:06

Звезда «Реальных пацанов» выложила в Instagram довольно необычное фото и подписала его как «Мастер-класс по самообороне в провинциальных регионах» На снимке Марина сидит на корточках с «жутким» лицом хулиганки, а рядом с ней в такой же позе сидят двое грозных ребятишек. Пользователи оценили интересное решение фото, но стали теряются в догадках – от кого планирует обороняться сериальная мама?

«От кого вы собираетесь защищаться, Мариночка? Неужели от этих сорванцов?», - написал один из пользователей. «Детки какие-то грозные, видать и в самом деле опасные», - пошутил другой подписчик актрисы. А вот некоторые восприняли пост со всей серьезностью: «Нам и в самом деле нужен мастер-класс по защите от детей. Сейчас пошли такие детки, что не дай Бог! Сидят такие, глазами сверлят и сигареты требуют», - поделились своими наблюдениями комментаторы.

«А почему в регионах? В Москве таких опасных детей тоже предостаточно. У нас подъезде, к примеру, два настоящих маленьких монстра сидят на лестнице: то деньги клянчат, а то выпивку даже требуют. Куда родители смотрят?», - возмутился другой подписчик, в пеку тому, что показала Марина.

Остальные отнеслись к публикации с юмором: «Лучшая защита - нападение», - прокомментировали они пост Федкункив. Всего фото Марины лайкнули более 14,5 тысяч фолловеров.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Марина Александровна впервые показала своих детей
Марина Александровна впервые показала своих детей

Известная российская актриса Марина Александровна впервые показала своих детей после рождения младшей дочери по имени Катя. Снимок, на котором ее малыши

Ремесленница из Петербурга проведет мастер-класс на выставке "Мастер года"
Ремесленница из Петербурга проведет мастер-класс на выставке "Мастер года"

28 февраля гостья из Санкт-Петербурга будет проводить мастер-класс в рамках ежегодной республиканской выставки «Мастер года – 2016» в Коми.

Серена Уильямс провела мастер-класс по тверку на улице
Серена Уильямс провела мастер-класс по тверку на улице

Известная профессиональная теннисистка из США Серена Уильямс провела мастер-класс по тверку на улице. Комичный ролик с прохожими, которые пытаются повторить за

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости