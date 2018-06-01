Лучшая защита – нападение: Марина Федункив показала мастер-класс по защите от детей

Звезда «Реальных пацанов» выложила в Instagram довольно необычное фото и подписала его как «Мастер-класс по самообороне в провинциальных регионах» На снимке Марина сидит на корточках с «жутким» лицом хулиганки, а рядом с ней в такой же позе сидят двое грозных ребятишек. Пользователи оценили интересное решение фото, но стали теряются в догадках – от кого планирует обороняться сериальная мама?

«От кого вы собираетесь защищаться, Мариночка? Неужели от этих сорванцов?», - написал один из пользователей. «Детки какие-то грозные, видать и в самом деле опасные», - пошутил другой подписчик актрисы. А вот некоторые восприняли пост со всей серьезностью: «Нам и в самом деле нужен мастер-класс по защите от детей. Сейчас пошли такие детки, что не дай Бог! Сидят такие, глазами сверлят и сигареты требуют», - поделились своими наблюдениями комментаторы.

«А почему в регионах? В Москве таких опасных детей тоже предостаточно. У нас подъезде, к примеру, два настоящих маленьких монстра сидят на лестнице: то деньги клянчат, а то выпивку даже требуют. Куда родители смотрят?», - возмутился другой подписчик, в пеку тому, что показала Марина.

Остальные отнеслись к публикации с юмором: «Лучшая защита - нападение», - прокомментировали они пост Федкункив. Всего фото Марины лайкнули более 14,5 тысяч фолловеров.

Дарья Светозарова