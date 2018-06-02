Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана

Певица пообещала бесплатно кормить всех посетителей в день открытия BUZfood - первого именного ресторана, расположенного в центре Москвы. Этот анонс спровоцировал волну насмешек в соцсетях.

Ольга Бузова призналась, что через несколько дней ее первый ресторан откроет свои двери для гостей. Певица пригласила своих фанатов первыми оценить старания команды дизайнеров и попробовать "все салаты". Эксперты в соцсетях не сомневаются, что Бузова со своей "кафешкой" сорвет аншлаг - москвичи и гости столицы захотят бесплатно вкусить "звездную" пищу: "Все школьники и бездомные ломанутся, разнесут «шикарный» ресторан". "Диванные психологи" нашли в одиночестве объяснение подобному широкому жесту знаменитости: "Напомнило тему, когда с девочкой из класса никто не хочет дружить, а она подкупает их подарками, едой и прочим, чтобы только пришли к ней в гости и пообщались".

Пользователи в соцсетях высмеяли название ресторана Ольги Бузовой: "Бузфуд? Очень смешно. Нет, серьезно?". Другие, заметив, в скольких бизнес-отраслях задействована певица, посмеялись: "Скоро Бузова не только свое кафе, но наверное и свою страну Бузоляндию откроет. Бузова заполонит весь мир". В соцсетях уставшие от шумихи вокруг "пособницы Киркорова" попросили прекратить и дальше пиарить ведущую "Дома-2" в надежде, что страсти вокруг певицы поутихнут и она превратится в "ноунейма".

Дарья Вольная