Сандра Баллок восхитила фанатов красным комбинезоном с глубоким декольте

Папарацци удалось сфотографировать звезду по пути в студию Джимми Киммела.

53-летняя Сандра Баллок продолжает удивлять фанатов не только цветущим внешним видом, но и отличным чувством стиля и эффектными образами. Так, недавно она стала настоящей звездой стрит-стайла. На публике актриса появилась в красном блестящем комбинезоне с глубоким декольте, чем, несомненно, восхитила фанатов. Образ она дополнила черным накинутым на плечи пиджаком, босоножками на высокой шпильке в классическом стиле, висящими сережками и солнцезащитными очками. Папарацци удалось запечатлеть звезду по пути на шоу Джимми Киммела.

Напомним, что на данный момент Сандра Баллок задействована в съемках фильма Netflix «Скворечник» (Bird Box), где она играет главную роль матери двоих детей, спасающей свою семью от инопланетян и превратившихся под их влиянием в кровожадных убийц людей. Дата премьеры картины пока остается в тайне.

Виктория Озерова