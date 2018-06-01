"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

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| | Сандра Баллок восхитила фанатов красным комбинезоном с глубоким декольте

Сандра Баллок восхитила фанатов красным комбинезоном с глубоким декольте

Вчера, 19:46

Папарацци удалось сфотографировать звезду по пути в студию Джимми Киммела.

53-летняя Сандра Баллок продолжает удивлять фанатов не только цветущим внешним видом, но и отличным чувством стиля и эффектными образами. Так, недавно она стала настоящей звездой стрит-стайла. На публике актриса появилась в красном блестящем комбинезоне с глубоким декольте, чем, несомненно, восхитила фанатов. Образ она дополнила черным накинутым на плечи пиджаком, босоножками на высокой шпильке в классическом стиле, висящими сережками и солнцезащитными очками. Папарацци удалось запечатлеть звезду по пути на шоу Джимми Киммела.

Напомним, что на данный момент Сандра Баллок задействована в съемках фильма Netflix «Скворечник» (Bird Box), где она играет главную роль матери двоих детей, спасающей свою семью от инопланетян и превратившихся под их влиянием в кровожадных убийц людей. Дата премьеры картины пока остается в тайне.


Виктория Озерова
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