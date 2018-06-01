"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Шпагатная шизофрения: Поклонники Волочковой поставили ей неутешительный диагноз

Шпагатная шизофрения: Поклонники Волочковой поставили ей неутешительный диагноз

Вчера, 19:40

Психологическое состояние легендарной российской балерины продолжает вызывать тревожные подозрения у психиатров. Комментаторы пишут, что Волочкова уже не может держать себя в руках – опять «села врастопырку».

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram новое фото и оно вновь вызвало массу обсуждений. В фотографию на причале на фоне закатного солнца и моря Волочкова не смогла не добавить свой знаменитый шпагат. Фанаты тут же поставили кумиру неутешительный диагноз: «Шпагатная шизофрения». Многие отмечают, что балерина и рада бы не садиться в растяжку так часто, но нечто похожее на «ломку» заставляет «садиться врастопырку» при каждом удобном и неудобном случае.

Другие фанаты были менее категоричны с выводами и шизофрению Волочковой не приписывали, но приводили мнение знаменитого сексолога. Он поставил звезде другой диагноз, назвав Волочкову наглядным примером демонстративной личности. Это болезненное состояние делает человека зависимым от постоянного и пристального внимания публики, а чтобы заполучить это внимание пациент готов пойти практически на все.


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