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| | Татьяна Морозова из Comedy Woman снова стала мамой

Татьяна Морозова из Comedy Woman снова стала мамой

Вчера, 19:37

Звезда комедийного жанра родила сына. Известие об этом знаменитость приурочила ко Дню защиты детей.

Целую неделю актриса тщательно скрывала пополнение в семействе. Но в самый главный детский праздник приоткрыла завесу тайны. Насчет пола ребенка Татьяна ничего не сказала, но юзеры предположили, что знаменитость стала мамой мальчика. На эту мысль их натолкнули синий бантик и ленточка на конверте новорожденного.

Фотографию в Instagram Морозова подписала «Сегодня нам одна неделя!». Рядом на фото счастливый супруг и старшая дочка Сонечка. Супруг держит на руках маленького наследника, а руках у Татьяны шикарный букет.

Комикесса регулярно просвещала фанатов в вопросах своей беременности. В частности, она призналась, что первые месяцы дались ей особенно тяжело. Знаменитость стала агрессивной и раздражительной, чего в первую беременность за ней не водилось. Врачи успокаивали Татьяну, виня в происходящем бушующие гормоны. На некоторое время Морозова смогла взять ситуацию в свои руки, но недавно последовал рецидив.

Поклонники начали успокаивать знаменитость и советовать больше отдыхать. Остальные неустанно поздравляли звезду Comedy Woman с тем, что она снова стала мамой.


Дарья Светозарова
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