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| | Что-то странное с ногами: Фото Веры Брежневой с детьми "взорвало" Сеть

Что-то странное с ногами: Фото Веры Брежневой с детьми "взорвало" Сеть

Вчера, 19:24

Необычная аномалия проявилась на снимке знаменитости. И дело совершенно не в том, что старшая дочь экс-солистки "ВИА Гра" Соня Киперман внешне выглядит самой взрослой и скорее напоминает родительницу.

 

Знаменитая певица в Instagram поделилась в День защиты детей снимком со своими наследницами - 17-летней Соней и 8-летней Сарой. Они позировали на морском побережье и с улыбкой смотрели в камеру, из-за чего кадр получился умиротворяющим. В подписи к фото Вера Брежнева коротко написала "Мои любимые" и добавила эмодзи сердца. Фото "взорвало" Сеть и фолловеры засыпали комплиментами моделей на фотографии, особенно выделяя их красоту и схожесть.

Впрочем, многие в очередной раз заметили, что Соня выглядит старше матери, как минимум - ее старшей сестрой, что не преминули отметить в комментариях. В этот раз не на руку Соне сыграло платье-балахон и небольшой склон из песка, из-за чего визуально девушка стала крупнее. Самые внимательные заметили - на фотографии происходит что-то странное с ногами - у старшей дочери Веры Брежневой осталась лишь одна нога, а ноги самой певицы кажутся неестественно длинными, поскольку видно их лишь фрагментами.

 Фолловеры исполнительницы выяснили, куда пропала нога Сони, вспомнив злосчастную обложку Vanity Fair, на которой Риз Уизерспун оказалась с тремя ногами. 


Дарья Вольная
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