"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Родившая Светлана Зейналова рассказала о страшном диагнозе

Родившая Светлана Зейналова рассказала о страшном диагнозе

Вчера, 19:10

Телеведущая призналась своим поклонникам в Instagram, как сложно проходили роды второго ребёнка и какие «ужасные перспективы» её ожидали.

Светлана Зейналова не стала скрывать от общественности страшный диагноз, который ей поставили медики во время второй беременности. По словам Зейналовой, в элитном госпитале «Лапино» врачи поставили ей диагноз «прэклампсия». Знаменитость пояснила: «Это когда давление 160/100 и мир уже не такое прекрасное место, (…), и перспективы тебе этот недуг рисует самые ужасные - не дай бог никому!!!».

Сейчас именитая женщина восстанавливается в «Лапино» после тяжелых родов. Доктора пытались спасти и малыша, и роженицу. Сама же телеведущая была сама не своя и просила врачей прекратить этот мучительный процесс. 27 мая Зейналова родила девочку. Отец дочки – гражданский муж теледивы Дмитрий. Он полюбил Светлану и принял как родную её дочь от первого брака Александру, страдающую аутизмом.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Светлана Зейналова поделилась первым фото новорожденной дочери
Светлана Зейналова поделилась первым фото новорожденной дочери

27 мая российская телеведущая стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь. Своим счастьем она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Светлана Зейналова согласилась на усыновление ребенка
Светлана Зейналова согласилась на усыновление ребенка

На днях стало известно, что известная российская радиоведущая Светлана Зейналова хочет усыновить ребенка. От брака с Алексеем Глазатовым у звезды осталась дочь

Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом
Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом

Всегда веселая и жизнерадостная ведущая «Доброго утра» на Первом канале Светлана Зейналова призналась СМИ, что её дочь страдает аутизмом. Телевизионщица

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости