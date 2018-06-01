Родившая Светлана Зейналова рассказала о страшном диагнозе

Телеведущая призналась своим поклонникам в Instagram, как сложно проходили роды второго ребёнка и какие «ужасные перспективы» её ожидали.

Светлана Зейналова не стала скрывать от общественности страшный диагноз, который ей поставили медики во время второй беременности. По словам Зейналовой, в элитном госпитале «Лапино» врачи поставили ей диагноз «прэклампсия». Знаменитость пояснила: «Это когда давление 160/100 и мир уже не такое прекрасное место, (…), и перспективы тебе этот недуг рисует самые ужасные - не дай бог никому!!!».

Сейчас именитая женщина восстанавливается в «Лапино» после тяжелых родов. Доктора пытались спасти и малыша, и роженицу. Сама же телеведущая была сама не своя и просила врачей прекратить этот мучительный процесс. 27 мая Зейналова родила девочку. Отец дочки – гражданский муж теледивы Дмитрий. Он полюбил Светлану и принял как родную её дочь от первого брака Александру, страдающую аутизмом.

Татьяна Преображенская