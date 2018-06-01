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| | Виктория Бекхэм показала шикарную фигуру в платье собственного бренда

Виктория Бекхэм показала шикарную фигуру в платье собственного бренда

Вчера, 18:30

Виктория Бекхэм всегда удивляла фанатов красивой одеждой, которая прекрасно смотрится на ее фигуре. Но в этот раз британской модели удалось превзойти все ожидания благодаря модному зеленому платью.

44-летняя Виктория Бекхэм является одной из самых стильных женщин планеты, благодаря чему ее собственная линия одежды всегда пользовалась успехом. На этот раз дизайнер появилась на красной дорожке в шикарном платье зеленого цвета, которое получило лишь одобрение со стороны поклонников. Платье выполнено из тонкого материала. Оно отличается длинными рукавами, отсутствием декольте и глубоким вырезом на спине. Кроме того, звезда нарушила все цветовые законы и решила дополнить зеленый наряд яркими оранжевыми туфлями. По словам самого дизайнера, такой выбор дался ей нелегко, но в итоге она не пожалела. Ранее на презентации платья этого бренда модель одела под него ярко-желтые туфли, что тоже смотрелось неплохо.
Поклонники отметили, что дизайнер прекрасно справилась с задачей создания образа, ведь удачный крой подчеркнул ее идеальную фигуру, а весенняя яркая палитра цветов омолодила лет на 10.


Попова Дарья
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