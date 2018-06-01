Фанаты заметили пошлость в старом выступлении Аллы Пугачевой

Помог им в этом Филипп Киркоров, опубликовав видео выступления Примадонны. Король отечественной эстрады признался, что у него "настроение Алла", намекнув на свой хит "Цвет настроения синий".

Алла Пугачева допустила пошлую вольность во время исполнения песни "Звездное лето", и это заметили поклонники только сейчас. Повод пересмотреть запись выступления дал Киркоров, разместив в аккаунте пост в честь начала лета. Большая часть аудитории знаменитости принялись восхвалять Пугачеву и былой творческий и семейный союз. Другие же указали на воздушный шар в руках певицы, который оказался похож на презерватив: "Настроение - презерватив синего цвета?", - интересуются подписчики, - "Как будто не видно, что у неё в руках и какой посыл идёт в массы!". Пошлость в старом выступлении супруги Галкина пришлась не по душе фанатам. Вульгарность узрели далеко не все: "Только вам какой-то посыл кажется, все зависит от меры распущенности.. противно читать было даже".

Кроме того, фолловеры обратили внимание, что Филипп Киркоров все еще "неровно дышит" к Пугачевой, раз в последнее время все чаще о ней заводит разговор. "Ой, Филя, ты все хорошее упустил, хватит вспоминать, живи теперь своим", "Все никак не забудешь ее, да поезд ушел", - заметили комментаторы. Не упустили они возможность и "кольнуть" нового фаворита поп-короля России: "И Вы, человек который долгие годы жил с такой королевой, носите на руках порнозвезду Бузову".

Дарья Вольная