Порнозвезду Киру Queen предали смертной казни в Дагестане

О том, что ее жизни угрожает опасность, девушка сообщила еще в начале весны. Аде Махачевой (настоящее имя актрисы) угрожали расправой ее земляки дагестанцы и всячески преследовали ее. Сначала она пыталась с юмором реагировать на происходящее, но скоро ей стало не до шуток.

На родине участнице фильмов «для взрослых», в Дагестане, не было возможности заниматься профессиональной деятельностью, и она перебралась в Санкт-Петербург. Однако порнозвезду Киру Queen вычислили и разгромили ее квартиру. Тогда девушка ухала в Венгрию и поселилась в Будапеште. Хейтеры нашли ее и там. Письма с угрозами и оскорблениями продолжали атаковать ее почтовый ящик. Аду обвиняли в том, что она оскверняет ислам. Сама актриса отвечала, чтло в Бога не верит, а съемки в порно – это ее жизнь. Тогда у порнозвезды были силы говорить об этом с юмором, но недавно все изменилось.

В Сети появился ролик, озаглавленный как «казнь». На нем порноактриса привязана к дереву, во рту у нее кляп и некто стреляет в нее из пистолета. Не сразу, но становится понятно, что это ролик-постановка. Неизвестные блюстители нравственности пытаются запугать девушку и теперь якобы предали ее смертной казни. Ада опасается, что угрозы скоро станут реальностью.

Дарья Светозарова