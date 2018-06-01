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| | "Уличный стиль" Меган Фокс подчеркнул её подтянутую фигуру

"Уличный стиль" Меган Фокс подчеркнул её подтянутую фигуру

Вчера, 17:50

Для съёмок в новом фильме "Думай, как собака" Меган Фокс на долгое время обосновалась в Новом Орлеане. Вдали от голливудской гламурности актриса расслабилась и легко позволяет себе свободный "уличный стиль", подчеркивающий её подтянутую фигуру. 

Даже третья по счету беременность не сказалась на прекрасных формах МеганВ условиях жаркого американского Югазвезда предпочитает более комфортную одеждуСпортивные лосины, пришедшие на смену джинсам, позволяют сполна продемонстрировать, в какой отличной форме находится актриса. Разнообразные наряды в "уличном" стиле оказались к лицу голливудской кинозвезде. 

Меган Фокс поделилась секретом своей фигуры: ежедневные длительные пробежки и регулярные занятия в спортзале. Недавно актрису навестил её муж - Брайан Остин Грин. Впрочем, встреча была коротка - актриса слишком загружена на съемочной площадке. 


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