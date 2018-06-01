"Уличный стиль" Меган Фокс подчеркнул её подтянутую фигуру

Для съёмок в новом фильме "Думай, как собака" Меган Фокс на долгое время обосновалась в Новом Орлеане. Вдали от голливудской гламурности актриса расслабилась и легко позволяет себе свободный "уличный стиль", подчеркивающий её подтянутую фигуру.

Даже третья по счету беременность не сказалась на прекрасных формах Меган. В условиях жаркого американского Юга, звезда предпочитает более комфортную одежду. Спортивные лосины, пришедшие на смену джинсам, позволяют сполна продемонстрировать, в какой отличной форме находится актриса. Разнообразные наряды в "уличном" стиле оказались к лицу голливудской кинозвезде.

Меган Фокс поделилась секретом своей фигуры: ежедневные длительные пробежки и регулярные занятия в спортзале. Недавно актрису навестил её муж - Брайан Остин Грин. Впрочем, встреча была коротка - актриса слишком загружена на съемочной площадке.