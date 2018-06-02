Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой

Певица после провала на «Евровидении» попала под нападки хейтеров. Если ранее недоброжелатели критиковали только исполнительницу, то теперь под раздачу попали ее родные.

Ранее Юлия Самойлова перепела песню Земфиры «Тихо спит моя любовь», после чего в Сети начались дебаты по оценке ее пения. Одни принялись защищать Юлию, другие крайне отрицательно отзывались о ней. Самойлова не раз утверждала, что нормально относится к критике и не принимает самые жесткие выпады близко к сердцу. После проигрыша на «Евровидении» она смотрит на восклицания злопыхателей свысока.

Теперь критик обратили внимание на близких Самойловой. В частности, досталось ее сестре и супругу, которого упрекают за нежелание трудиться на благо семьи, а девушку: в мошенничестве.

Никита Готский