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| | Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике

Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике

Сегодня, 06:40

Поклонники актрисы призвали её публиковать больше подобных сексуальных снимков, так как ранее она не показывала свои пышные формы и подтянутую фигуру.

Звезда телешоу Comedy Woman Елена Борщёва поразила фанатов эротичным снимком в купальнике, который появился в её Instagram-аккаунте. На фото Елена предстала в модельной позе, демонстрируя свой плоский живот, упругие ягодицы и подтянутую фигуру. Многие фанаты Борщевой не смогли сдержать смеха, так как Елена обработала снимок чёрно-белым фильтром и в его описании указала, что он был сделан в Гаграх в 1969 году.

В комментариях поклонники артистки выразили своё восхищение относительно фигуры Елены, однако, некоторые подписчики знаменитости указали, что всё же на снимке сильно заметно, что Борщева втянула свой живот, чтобы показаться стройнее, чем она есть на самом деле. Также кто-то из фанатов Елены заметил, что очень комичным является тот факт, что в 1969 году она позирует в кепке бренда Jordan, основателю которого на тот момент было всего шесть лет.


Александр Вест
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