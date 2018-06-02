Устала от материнства: 20-летняя Кайли Дженнер вернулась к разгульному образу жизни

Американская модель в феврале стала мамой в первый раз. Молодой маме надоели ее новые обязанности, и она решила вернуться к беззаботному образу жизни.

Свою дочь Кайли оставляет с нянями, а сама, как и раньше, проводит время на вечеринках. Свою беременность 20-летняя Кайли Деннер тщательно скрывала от папарацци. После рождения ребенка она тут же показала новорожденную дочь подписчикам в Instagram. Звезда публиковала множество снимков, на которых она запечатлена с ребенком. Фолловеры сделали вывод, что модель полностью и с удовольствием погрузилась в мир заботы о дочери. Оказалось, что все совсем не так. На днях близкий к Дженнер источник сообщил журналистам о том, что юная модель устала от материнства и вернулась к разгульному образу жизни. Знаменитость платит огромные деньги няням и помощницам, чтобы не сидеть со своей малышкой. Все свое свободное время Кайли проводит с друзьями. Она зажигает на вечеринках, посещает различные мероприятия. Как отметил аноним, модель все это время мечтала о светской жизни, о вечеринках. Девушка часто оставляет дочь с няней, чтобы отдохнуть от хлопот и насладиться жизнью.

Какие отношения у Кайли с отцом ребенка Трэвисом Скоттом, неизвестно. Сообщается, что он ни разу не виделся с дочкой.

Мирослава Донцова