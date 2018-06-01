"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | 39-летняя Ирина Пегова показала постельный снимок в нижнем белье

39-летняя Ирина Пегова показала постельный снимок в нижнем белье

Вчера, 23:30

Разместила провокационное фото она на просторах своего Instagram. По всей видимости, у артистки выдался один из немногих выходных.

Именно поэтому она решила провести его в постели, о чем и сообщила своим фолловерам на просторах Instagram. Запись 39-летняя актриса сопроводила пикантным фото в одном лишь нижнем белье, да и поза, которую нельзя назвать «скованной».

«На сегодня объявляется постельный режим! Сегодня я проснулась в 10! Такого не было очень давно и в ближайшее время уже не будет», - заявила Пегова.

Поклонники сразу начали интересоваться, действительно ли ей нравится проводить свой постельный режим в таком виде. Большинство подписчиков находились в восторге от того, что им показала Пегова, по их мнению, «Джоли еще очень далеко, ведь есть Ирина Пегова».

«Очень эротично, нежно и вкусно! Красота спасет мир!», «Фото бесподобное...смотришь и смотреть хочется...красиво запечатлена Иринка».

Некоторых эта красота, по всей видимости, не ослепила и они решили искать недостатки. Многие отметили, что Ирина лукавит и фотография явно была сделана в ходе какой-то фотосессии.


Николай Офицеров
Новости по теме
Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье
Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье

Валерия Лукьянова, которая более известна в Сети под именем Одесская Барби, в очередной раз оголилась в Сети. Теперь девушка показала постельный снимок, где

Ирина Пегова прогулялась по ночной Москве в роскошном вечернем платье
Ирина Пегова прогулялась по ночной Москве в роскошном вечернем платье

Ирина Пегова снова удивила своих поклонников. Актриса разместила в личном микроблоге фото с ночной прогулки по Москве, где она позирует в роскошном вечернем

Ирина Пегова поразила всех глубоким декольте
Ирина Пегова поразила всех глубоким декольте

Ирина Пегова поразила публику своим откровенным нарядом. 37-летняя российская актриса недавно посетила "Первую российскую национальную премию".

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости