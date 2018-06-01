39-летняя Ирина Пегова показала постельный снимок в нижнем белье

Разместила провокационное фото она на просторах своего Instagram. По всей видимости, у артистки выдался один из немногих выходных.

Именно поэтому она решила провести его в постели, о чем и сообщила своим фолловерам на просторах Instagram. Запись 39-летняя актриса сопроводила пикантным фото в одном лишь нижнем белье, да и поза, которую нельзя назвать «скованной».

«На сегодня объявляется постельный режим! Сегодня я проснулась в 10! Такого не было очень давно и в ближайшее время уже не будет», - заявила Пегова.

Поклонники сразу начали интересоваться, действительно ли ей нравится проводить свой постельный режим в таком виде. Большинство подписчиков находились в восторге от того, что им показала Пегова, по их мнению, «Джоли еще очень далеко, ведь есть Ирина Пегова».

«Очень эротично, нежно и вкусно! Красота спасет мир!», «Фото бесподобное...смотришь и смотреть хочется...красиво запечатлена Иринка».

Некоторых эта красота, по всей видимости, не ослепила и они решили искать недостатки. Многие отметили, что Ирина лукавит и фотография явно была сделана в ходе какой-то фотосессии.

Николай Офицеров