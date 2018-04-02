"Русская Барби" удивилась человеческой подлости

«Русская Барби» Валерия Лукьянова шокирована поведением подлых людей. Свои откровенности девушка опубликовала в Instagram.

Никита Готский

По словам Валерии, подлость людей часто не знает границ, но они не знают счастья, как думает Лукьянова. Она считает, что такие люди не осознают этого, они не наблюдают связи между предательством, подлостью и своей жизнью. В своем послании «Русская Барби» обратилась к таким людям, спрашивая: что даст им столь отрицательное поведение. По ее мнению, в результате это приведет к проблемам, от которых не избавиться, потому как череда негатива приносит только новый негатив.Лукьянова признается, что иногда люди делают ей подлости, считая, что имеют на это право, с уверенностью думая, что вредительство останется безнаказанным. Валерия уверяет делая зло добрым личностям, пытающимся помочь, расплата для агрессора наступает очень быстро, но люди это не связывают, обозначая это обычным совпадением.