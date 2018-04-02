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| | Актер «Улицы», зверски избивший жену, просил прощения в эфире ток-шоу

Актер «Улицы», зверски избивший жену, просил прощения в эфире ток-шоу

Вчера, 22:56
Российский актер Анатолий Наряднов, известный зрителю по сериалу «Улица», недавно избил гражданскую жену до такой степени, что она оказалась в больнице. В эфире ток-шоу артист раскаялся в своих действиях и просил у женщины прощения.

Актер «Улицы», зверски избивший жену, просил прощения в эфире ток-шоу

 

Недавно стало известно, что после избиения своим гражданским мужем Анатолием Нарядновым его жена Татьяна была госпитализирована в больницу. В эфире одного из ток-шоу на российском телеканале актер раскаялся в своих действиях и публично извинился. Однако в эфире телепередачи он в первую очередь хотел убедиться в том, что Татьяна ему действительно не изменяла.

Выяснилось, что в день избиения, женщине написал ее знакомых из соцсетей. Это увидел ее гражданский муж, после чего начал избивать женщину. В ходе передачи появился и тот, с кем переписывалась женщина – он оказался женатым мужчиной, который скрывался от публичности. Они и правда встречались ради секса. В конце передачи Наряднов признался, что, несмотря на измену, все равно любит Татьяну и хотел бы построить семью с ней. К тому же, он пообещал, что избиение больше не повторится.
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