Гребенщиков отказался от суда из-за своего образа в фильме о Викторе Цое

Во время одного из своих последних интервью известный российский музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал возможное использование своего образа в фильме «Лето». Гребенщиков ответил, что режиссер картины Кирилл Серебренников присылал ему для ознакомления сценарий фильма.
Ознакомившись с сюжетом будущего кино, музыкант убедился, что он не имеет ничего общего с реальными событиями и людьми – все ложь от начала и до конца. В связи с этим, свое согласие на появление в фильме «Лето» героя с его именем он не давал. Однако, по словам Гребенщикова, его героя все равно оставили в картине, правда, внесли в нее определенные сценарные правки.
Работа над картиной «Лето» должна завершиться весной этого года.
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