Гребенщиков отказался от суда из-за своего образа в фильме о Викторе Цое

Музыкант Борис Гребенщиков дал знать, что не намерен подавать в суд из-за того, что режиссер Кирилл Серебренников использовал его образ для одного из персонажей своего фильма про Виктора Цоя. Работу над фильмом «Лето» должны закончить уже весной 2018 года.

Во время одного из своих последних интервью известный российский музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал возможное использование своего образа в фильме «Лето». Гребенщиков ответил, что режиссер картины Кирилл Серебренников присылал ему для ознакомления сценарий фильма.Ознакомившись с сюжетом будущего кино, музыкант убедился, что он не имеет ничего общего с реальными событиями и людьми – все ложь от начала и до конца. В связи с этим, свое согласие на появление в фильме «Лето» героя с его именем он не давал. Однако, по словам Гребенщикова, его героя все равно оставили в картине, правда, внесли в нее определенные сценарные правки.Работа над картиной «Лето» должна завершиться весной этого года.